Haberler Yaşam Uyku rutinleri: Mutlu çiftler uyumadan önce ne yapmalıdır?

Uyku rutinleri: Mutlu çiftler uyumadan önce ne yapmalıdır? Günün yorgunluğunu birlikte paylaşan mutlu çiftler, uyumadan önce birbirleriyle bağ kurarak sağlıklı bir ilişkiye devam ediyorlar. Uyumadan önceki bu anlar, bazı psikologların verdiği tavsiyelerle mutlu çiftlerin neler yaptığını açıklıyor. Peki, mutlu çiftlerin uyuma ritüelleri nelerdir? İşte sizin için, mutlu çiftlerin ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler... Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:29 facebook

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Uyumadan önce partnerinizle biraz zaman geçirmek önemlidir. Bir saat ya da sadece birkaç dakika olması önemli değildir; birlikte konuşuyorsanız ve sevginizi gösteriyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey budur. İşte, bazı psikolog tavsiyelerine göre mutlu çiftlerin uyumadan önce ne yaptığına dair detaylar...

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TELEFONLARINIZI SESSİZ MODA ALIP BİR KENARA KOYMALISINIZ Sosyal medya bağımlılığı, vücudunuzdaki oksitosin salınımını bastırır. Bu hormon duygusal yakınlıktan ve bağlanmadan sorumludur. Psikoterapist Carol Carey'a göre, telefonlarınızı kapatmak veya akşam saat 9 gibi bir kenara koymak eşinizle daha çok vakit geçirmenizi sağlayabilir.