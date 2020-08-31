Uyku sorunları öğrenmeyi etkiler

Çocuklar uykuları gelip de yorgunluk bastırdığında odaklanamayabilirler. Uykusuzluk ise öğrenmeye direkt etki etmekle kalmayıp ciddi sorunlara yol açabilir. Okul çağındaki çocukların düzenli uykuyla birlikte öğrenme kabiliyetleri de artar, uykusuzluk ise okul hayatını önemli ölçüde etkiler.

Çocuklarda uyku sorunları doğurduğu 4 önemli durumu sizler için derledik.

1- Plan yapma ve organizasyon güçlüğü

Uyku eksikliği çocukların düşünce mekanizmasını etkiler. Beynin organize etme, plan yapma ve problem çözme merkezlerini geçici olarak yavaşlatır. Örneğin okul gereçlerini unutabilir, unuttuğunu zannedebilir, çantasını toparlamakta zorlanır, eşyalarını bulamaz. Okul ve ders saatlerini, ödevlerini düşünemez, zamanını organize edemez.

2- Ruh hali değişikliği

Çocuklar uykusuz olduklarında huysuzlaşırlar, saçmalarlar. Kişisel kontrollerini kaybedebilirler, normal davranamazlar. Çabuk öfkelenebilirler, aniden sinirlenebilirler, ruh halleri çok aşırı değişiklikler gösterebilir. En küçük zorlanmada ödev yapmaktan vazgeçebilir, ders çalışmak istemeyebilirler. Özellikle okulda, sınıfta bu tür uykusuzluk nöbetleri geçirmeleri son derece sıkıntılı durumlar yaratabilir.

3- İlgi ve odaklanma sorunları

Uykusuz kalmış insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, beynin bir süre sonra uyku benzeri dalgalar yaydığını ortaya koyuyor, yani kişi uyanık olsa da beyin uyku moduna geçiyor. Uykusuz kalan çocuklar da benzer şekilde yarı baygın görünürler. Dikkatsiz hatalar ve sakarlıklar yapabilirler. Konsantre olamazlar, odaklanamazlar ve önlerindeki ödevi bitiremezler. Etraflarındaki konuşmaları dinleyemezler, anlamakta zorlanırlar.

4- Hafıza güçlüğü

Uyku eksikliği hafızayı direkt etkiler. Uykusuz kalan beyin odaklanma sorunu yaşar ve olayları ya da bilgileri hatırlamakta zorlanır. Özellikle uzun süreli hafıza ile uyku arasında ilişki vardır. Çocuklarda uykusuzluk, öğrendiklerini hatırlama güçlüğü olarak ortaya çıkabilir. Az önce okuduğu ya da duyduğu cümleyi aklında tutamaz. Uykusuzluk bilgilerin çok çabuk silinmesine yol açar.