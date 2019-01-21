Gün içinde iyi dinlenmiş hissetmeyi sağlamaya yetecek kadar uyumak gerektiğinin altını çizen Dr. Aka Uluğ Trakyalı, her sabah aynı saatte kalkmak gerektiğini ifade etti.
20 DAKİKA SONRA UYKUYA DALMADIYSANIZ...
İHA'nın haberine göre; Dr. Trakyalı, bu alışkanlığınızı tatillerde ve hafta sonlarında da sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, "Öğle yemeğinden sonra kafein almayın. Yatma vaktinden 6 saat öncesinde alkolden uzak durun. Her gece yatağa gitmeden önce sizin rahatlamanızı sağlayacak meşguliyetlere başlayın. Ilık banyo, hafif atıştırma veya birkaç dakika kitap okunabilir. Yatak odanızı sessiz, karanlık ve hafif soğuk duruma getirin" dedi.
"Eğer 20 dakika sonra halen uykuya dalmadıysanız yataktan çıkın" diyen Dr. Trakyalı, "Sizin rahatlamanızı sağlayacak başka bir şeyler bulun. Eğer mümkünse başka bir odaya geçin. Yatak odanız uyumak için gittiğiniz yer olmalı. Canınız sıkıldığında gittiğiniz bir yer olmamalı. Tekrar uykulu hissettiğinizde yatağa geri dönün. Yatma vakti öncesinde sigara içmeyin. Yatağa aç girmeyin. Yatma vaktine yakın saatlerde ağır yemekler tüketmeyin. Yatma vaktinden önce altı saat içerisinde ağır egzersizlerden kaçının" şeklinde konuştu.
ŞEKERLEME UYKUYU ETKİLİYOR
"Yemek, ilaçlar, ev işleri ve diğer aktivitelerin düzenli olması vücut saatinin düzgün çalışmasına yardımcı olur" diyerek tavsiyede bulunan Dr. Trakyalı, "Eğer yapabilirseniz, şekerleme yapmaktan kaçının. Eğer mutlaka şekerleme yapmak zorunda kalırsanız, bir saatten kısa tutun. Öğleden sonra saat üçten sonra şekerleme yapmayın. Uyku haplarından kaçının veya kullanacaksınız dikkatli kullanın. Endişelenmenize yol açan nedenlerle gün içinde ilgilenin. Endişelerinizi bir aile üyesi veya arkadaşınızla paylaşın. Duygularınızı bir günlüğe yazarak ifade edin. Eğer endişeleriniz kalıcı bir problemse bir uzmandan yardım alın" diye konuştu.
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