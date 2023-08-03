Haberler Sağlık Uykusuzluğun ve fazla uykunun sağlığa olumsuz etkisi

Uykusuzluğun ve fazla uykunun sağlığa olumsuz etkisi Araştırmalar uykusuzluk ve aşırı uyumanın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinin tahmin edilenden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Düzenli ve yeterli uyku insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri egzersiz ve sağlıklı beslenme kadar kadar önemli. Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 03.08.2023 - 11:07 facebook

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Yetersiz uyku ile fazla uyumak arasında çok bir fark yoktur. Her ikisi de sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar 26 ve 64 yaş arasındaki bireylerin günde 7 ve 9 saat arası uyuması gerektiğini gösteriyor. Bu saatler içerisinde yaşanan sapmalar sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

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ALGILAMANIZ ZAYIFLAR UC Berkeley'de yapılan son araştırmalara göre uykusuzluk yüz ifadelerini doğru yorumlama yeteneğini zayıflatıyor. Yorgun olduğunuzda, nötr ifadeleri saldırganlıkla karıştırabilirsiniz. Bu durum uzun çalışma saatleri nedeniyle uykusuzluğa maruz kalan tıp uzmanlarında ve güvenlik görevlilerind karşılaşılan bir sorundur.