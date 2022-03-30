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'Uysallar'ın gösterimi gerçekleşti

Netflix'in yeni dizisi 'Uysallar'ın özel gösterimi Atlası Sineması'nda gerçekleştirildi

'Uysallar'ın gösterimi gerçekleşti
'Uysallar'ın gösterimi gerçekleşti
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HABERTURK.COM

Netflix’in Hakan Günday ve Onur Saylak’ın imzalı yeni dizisi 'Uysallar’ın özel gösterimi IKSV işbirliği ile Atlas Sineması’nda gerçekleşti.

Etkinliğe dizinin başrol oyuncuları Songül Öden, Öner Erkan, Umut Yeşildağ, Nilay Yeral, İbrahim Selim’in yanı sıra dizinin yaratıcıları Hakan Günday ve Onur Saylak, yapımcısı Kerem Çatay ve Netflix’in içerik direktörü Pelin Diştaş da katıldı.

“Uysallar”, bugün tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlandı.

'UYSALLAR' HAKKINDA

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız.

Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

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