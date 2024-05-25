Uyudu ve 9 yıl boyunca uyanmadı! Ellen Sadler uyandığında 21 yaşındaydı!

ELLEN'DAN SONRA NARKOLEPSİ KEŞFEDİLDİ

Dr. Gelineua ise Ellen'ın nasıl uyuduğunu ve 9 yıl sonra nasıl uyandığını araştırmaya başladı. 1880 yılında ise narkolepsi keşfedildi. Narkolepsi, ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığı, normal dışı zamanlarda uyku hali ve ani uyku atakları ile tanımlanan kronik bir uyku bozukluğudur.

Kaynak: Bright Side