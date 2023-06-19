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Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! İşte küçük ama etkili 5 yolu

Sürekli olarak inatçı vücut yağlarıyla mücadele ediyormuş gibi hissetmekten bıktınız mı? Her moda diyeti ve egzersiz rutinini denediniz, ancak yine de bu fazla kilolardan kurtulamıyor musunuz? Öyleyse, yağ yakma cephaneliğinize yeni bir strateji eklemenin zamanı geldi: Uyku! Evet, doğru duydunuz! Uzmanlara göre uyurken vücut yağını yakmanın bazı küçük ama etkili yolları var. İşte uyurken vücut yağlarını yakmanın 5 kolay yolu…

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  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Uyku Vakfı'na göre, konu kilo verme olduğunda uyku çok önemli bir faktördür ve yeterince uyumamak diyetten verim almanızı engelleyebilir. Ancak, daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olmak için uykunun gücünü de kendi yararınıza kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Siz uyurken vücut yağını yakmanın beş küçük ama etkili yolunu paylaşan Balance One Supplements'ta kayıtlı bir diyetisyen olan RD Trista Best'in kolay kilo vermenin tadını çıkaracağınız tavsiyelerine bayılacaksınız. Bu ipuçlarının uygulanması ise oldukça kolaydır ve minimum çaba gerektirir, bu da onları spor salonunda veya mutfakta geçirecek saatleri olmayan meşgul kişiler için mükemmel kılar.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Yatma zamanı rutininizi ayarlamaktan basit diyet ayarlamaları yapmaya kadar, bu ipuçları vücudunuzun doğal yağ yakma süreçlerini optimize etmenize ve sizi daha zayıf ve daha enerjik hissederek uyandırmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, kilo verme yolculuğunuzu bir sonraki aşamaya taşımaya ve sonunda çok çalıştığınız sonuçları görmeye hazırsanız, erimenize yardımcı olmak için uyku rutininizde yapabileceğiniz küçük ama güçlü değişiklikleri keşfetmek oldukça keyifli olacak.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    ARALIKLI ORUCU DENEYİN

    Son öğününüzü yatmadan birkaç saat önce yemeye çalışın ve ertesi gün kahvaltıya kadar aç kalın. (Ya da daha iyisi, öğle yemeğine kadar bekleyin.) Nutrients dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir incelemeye göre bu, vücudunuzun gece boyunca enerji için glikoz yerine yağ yakmasına yardımcı olabilir.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Best, "Aralıklı oruç, yemek yeme ve oruç tutma dönemleri arasında geçiş yapmayı içeren bir diyet yaklaşımıdır. Oruç döneminde vücut, enerji kaynağı olarak depolanmış yağları kullanır ve bu da yağ kaybına neden olur. Uyuduğumuzda vücudumuz doğal olarak oruç durumuna girer. Bunu aralıklı oruçla birleştirmek, oruç süresini uzatarak daha fazla yağ kaybına yol açabilir. uyku sırasında. Ek olarak, aralıklı oruç, insülin ve insan büyüme hormonu gibi kilo kaybını etkileyen hormonların düzenlenmesine yardımcı olabilir." diyor.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Genel olarak, aralıklı orucu sağlıklı bir yaşam tarzına dahil etmek, uyurken yağ kaybını teşvik etmenin küçük ama etkili bir yolu olabilir.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    UYURKEN ODA ISINIZI SERİN TUTUN

    Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, serin bir odada uyumak metabolizmanızı hızlandırabilir ve ısı üretmek için kalori yakan kahverengi yağı harekete geçirebilir. Bu yüzden termostatı kısın ve siz dinlenirken vücudunuzun işi yapmasına izin verin.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Best, "Serin bir ortamda uyuduğumuzda vücudumuz çekirdek sıcaklığını korumak için daha çok çalışır, bu da yakılan kalori sayısında artışa yol açabilir. Ayrıca, serin bir odada uyumak uyku kalitemizi artırabilir ve bu da kilo vermeye yardımcı olabilir. Yetersiz uyku, kilo alımına yol açabilen hormonal dengesizliklerle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, serin bir uyku ortamı vücudun üretimini artırabilir." diyor
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Serin bir odada uyumak küçük bir değişiklik gibi görünse de uyurken yağ kaybını arttırmanın etkili bir yolu olabilir.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    AKŞAMLARI KUVVET ANTRENMANI YAPIN

    Mayo Clinic'e göre kuvvet antrenmanı metabolizmanızı hızlandırabilir. Bu, ağırlık kaldırmanın, uyurken bile (yani vücudunuz dinlenirken) daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir. Akşam yatmadan önce metabolizmanızı hızlandırmak için hızlı bir kuvvet antrenmanı yapmayı deneyin.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Best, "Kuvvet antrenmanı kas kütlesini artırabilir, bu da vücudun metabolik hızında bir artışa yol açar, bu da dinlenme halindeyken bile daha fazla kalori yakılmasına neden olur. Ayrıca, ağırlık kaldırmak, yağ kaybında ve kas büyümesinde rol oynayan insan büyüme hormonunun üretimini uyarabilir. Egzersiz ayrıca uyku kalitesini artırabilir ve stresi azaltarak daha dinlendirici bir gece uykusuna yol açarak kilo vermeye yardımcı olabilir." diyor. 
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    SOĞUK DUŞ ALIN

    Cleveland Clinic'e göre, soğuk duşların ve buz banyolarının, serin bir odada uyumaya benzer şekilde, kahverengi yağları uyardığı gösterilmiştir. Ayrıca, soğuk su şoku metabolizmanızı hızlandırabilir ve gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Best, "Soğuk duşlar, vücudun ısı üretmek için kalorileri yakan kahverengi yağ üretimini artırabilir. Ayrıca uyku kalitesini artırabilir ve iltihaplanmayı azaltarak daha dinlendirici bir gece uykusuna yol açabilir ve sağlıklı kilo kaybını destekleyebilir" diyor.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEKTEN KAÇININ

    Araştırmalar, yatmadan hemen önce yemek yemenin vücudunuzun fazla kalorileri enerji için yakmak yerine yağ olarak depolamasına neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, sindirim sisteminizin işini yapmasına izin vermek ve uyurken vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olmak için yatmadan en az iki ila üç saat önce yemek yemekten kaçının.
  • Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! Zayıflamak için küçük ama etkili 5 yol

    Best "Çok miktarda yiyecek tüketmek, gece boyunca uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir, bu da dinlenme kalitenizi olumsuz etkiler. Yatmadan birkaç saat önce hafif bir yemek yemek, vücudunuzun yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmesine ve aşırı kalori alımını önlemesine yardımcı olabilir. Aksi takdirde yatmadan hemen önce tüketilen ağır yiyecekler yağ olarak depolanıyor" diyor.

    Kaynak: National Library of Medicine, Mayo Clinic, Medical News Today

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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