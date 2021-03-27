Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı...
Savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı iddialarını reddettiği öğrenilen Ayvatoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.
HAMZA DAĞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı/ İzmir Milletvekili Hamza Dağ, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız
— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) March 26, 2021
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR