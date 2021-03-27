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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti personeli Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı

Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı...

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti personeli Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı

Lüks araçta uyuşturucu kullandığı iddia edilen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı...

Savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı iddialarını reddettiği öğrenilen Ayvatoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

HAMZA DAĞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı/ İzmir Milletvekili Hamza Dağ, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız

Ayrıntılar geliyor...

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