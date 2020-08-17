Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilogram uyarıcı hap, 3 hassas terazi, tabanca, şarjör, 13 fişek ve 1825 lira ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.