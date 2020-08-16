Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta, Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 13 gram esrar, 20 Hint keneviri, 2 kilo 75 gram bonzai, 1 kilo 102 gram kubar esrar, 36 gram kokain, 173 gram marihuana, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 lira ile 26 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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