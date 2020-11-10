Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - ADANA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi.Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 zanlı yakalandı.Zanlıların adreslerinde 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.Öte yandan, polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, çok sayıda ekibin araçlarla baskın yapılacak adreslere gitmesi, özel harekatçıların bir evin kapısını levyeyle açması ve sobada uyuşturucu hap ele geçirilmesi yer alıyor.