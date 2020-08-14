Uyuşturucu operasyonu - ADIYAMAN

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, çalışma kapsamında G.Ü'ye ait patlıcan ekili olan tarlada yaptıkları aramada, 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 15 gram esrar maddesi ele geçirdi.G.Ü. "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.