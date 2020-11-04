Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Kargo şirketine operasyon düzenleyen ekipler, kitap ve kataloglar içerisine gizlenmiş 47 bin kaptagon hap ele geçirdi.Kargoyu firmaya teslim eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.