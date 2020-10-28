Uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - TEKİRDAĞ

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İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ekipleri ve özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda, Aydoğdu Mahallesindeki belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.Ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.Narkotik köpeği "Larissa''nın da kullanıldığı operasyonda ev ve araçlarda arama yapıldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.