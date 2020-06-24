Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - KASTAMONU

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrekani ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Y, Z.Y, O.K, H.Ö. ve E.Ü'nün adreslerine operasyon düzenlendi.Adreslerdeki aramalarda 2 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu hap, faturasız kurusıkı tabanca ve 42 tabanca fişeği ele geçirildi.Operasyonda H.Y, Z.Y, O.K, H.Ö. ve E.Ü. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.B. İstanbul'da gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Y, O.K. ve M.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Y, H.Ö ve E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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