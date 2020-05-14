Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda kafeterya işleten V.Y. liderliğindeki kişilerin, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafeterya müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladıkları bilgisine ulaştı.Bunun üzerine teknik ve fiziki takibe alınan V.Y'nin bağlantılı olduğu şüpheliler ile kullandığı mekanlar ve araçlar tek tek belirlendi. V.Y. liderliğindeki örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depo ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçlar yakın takibe alındı.Uyuşturucu maddenin bir evden yine farklı bir araçla taşındığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın bagajındaki valizde ve evde yaptıkları aramalarda, 29 kilogram skunk maddesi, 36 bin adet uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirdi.Operasyonda V.Y'nin de arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.