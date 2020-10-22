Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı - BURSA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine şüphelilere ait çok sayıda adrese sabaha karşı özel hareket polislerinin desteğiyle baskınlar yapıldı.Polis kamerasınca görüntülenen operasyon kapsamında, kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.