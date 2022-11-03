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Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda infaz koruma memurlarına gözaltı - Günün öne çıkan haberleri
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5 ilde uyuşturucu operasyonu! İnfaz koruma memurlarına gözaltı

Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu sağladığı belirtilen 14'ü infaz koruma memuru, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu´ndaki 3 koğuşta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Uyuşturucu operasyonunda infaz koruma memurlarına gözaltı - Günün öne çıkan haberleri
Uyuşturucu operasyonunda infaz koruma memurlarına gözaltı
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DHA

Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonunda 14'ü infaz koruma memuru, 22 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilenleri takibe aldı. 14'ü infaz koruma memuru olmak üzere 23 kişi tespit edildi. Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya´da yapılan operasyonlarla 14 infaz koruma memuru ile 8 kişi gözaltına alındı.

3 KOĞUŞTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu´ndaki 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 görüntülü MP3 çalar, 5 hafıza kartı, 5 ucu sivriltilmiş şiş, 34 parça kırık vaziyette hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat, 3 kurusıkı silah ve daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorguları ile diğer 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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