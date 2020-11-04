Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - KARAMAN

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.T.K, O.G. ve F.Ü'yü, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 980 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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