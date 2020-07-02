AA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, önce uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarını takibe aldı sonra da eş zamanlı operasyon yaptı.

Narkotik ekipleri, bir kısmı suçüstü olmak üzere kullanıcıların da yer aldığı Harun Ç. (38),Ümran K. (37),İlyas G. (45),Ahmet E. (35),Doğu Ş. (37),Nurettin K. (32) ve Ömür Ç. (29) ile Ayşe Ç'yi (20) gözaltına aldı.Operasyonlarda paketler halinde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, eroin, hint keneviri ile 1 tabanca ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 56 kişiye adli işlem yaptığı öğrenildi.