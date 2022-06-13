Uyuşturucu operasyonundan cinayet zanlısı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonundan cinayet zanlısı çıktı
ABONE OL

Uyuşturucu operasyonundan cinayet şüphelisi çıktı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İki kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin cinayetten arandığı ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonundan cinayet zanlısı çıktı
Uyuşturucu operasyonundan cinayet zanlısı çıktı
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden birinin cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. ve T.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Ankara'da sel! Temizlik ve tahliye çalışmaları ...
DGS 2022 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
GÜNDEM DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Edirne'de eğlence mekânında bıçaklı saldırı!
GÜNDEM Eğlence mekânında 2 kişiyi bıçakladı
PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
E okul ne zaman kapanıyor? 2022 MEB 2. dönem not girişi bitti mi, kapandı mı, ne zaman kapanacak? E-okul'a giremiyorum, neden? E-okul çöktü mü?
GÜNDEM E-okul ne zaman kapanacak?
İzmit Körfezi karardı! İşte sebebi...
GÜNDEM İzmit Körfezi karardı! İşte sebebi...
Ankara'da yağmur ne zaman bitecek? 13 Haziran Ankara hava durumu!
GÜNDEM Ankara'da yağmur ne zaman bitecek?
Son dakika: Pençe-Kilit'te 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM Pençe-Kilit'te 2 terörist öldürüldü
'Eren Abluka-17' operasyonu başlatıldı
GÜNDEM 'Eren Abluka-17' operasyonu başlatıldı
GELDİKLERİ GİBİ... Son dakika: Bin 237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi
GÜNDEM 1237 kaçak göçmen daha ülkesine gönderildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.