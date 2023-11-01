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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu satışına 12.5 yıl hapis!

        İş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12.5 yıl hapis

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:10
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        Uyuşturucu satışına 12.5 yıl hapis!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan B.K.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Akkapı Mahallesi'ndeki dönerci dükkanında otomobille yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        SAVCILIK CEZA TALEP ETTİ

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Suçlamaları reddeden sanık B.K, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        HAPİS VE PARA CEZASI

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.K'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada delilleri değiştireceğine dair şüphe bulunmamasını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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