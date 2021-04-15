Uyuşturucu tacirleri Bozo'ya takıldı

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Meral Yıldız'ın haberine göre, il Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinse haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan İpekyolu ilçesinde bir ev ve arabada arama yapıldı. Ev ve bahçesinde bulunan araçta narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, 100 paket halinde 51 kilo 561 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.