Uyuşturucu tacirlerine

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde belirlenen adreslere özel hareket ekiplerinin de aralarında bulunduğu 100 polis ve 3 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülenen operasyonda ansızın polisleri karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı.

Zanlılardan bazıları, polislerin evlerine girmesine engel olmak için kapıları kilitledi. Bu sayede uyuşturucuyu saklamak için zaman kazanmaya çalıştıkları belirtilen şüpheliler, uzun süre kapıyı açmadı.

Kapılar, özel harekat polislerince koçbaşıyla açıldı.

- Ağaçlara güvenlik kamerası yerleştirmişler

Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar sırasında şüpheliler, evlerindeki uyuşturucuyu bahçeye atmaya çalıştı.

Uyuşturucuları yataklarının altındaki özel bölmelere ve evlerinin bahçesindeki taşların altına gizleyen zanlıların, ağaçlara güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.

Operasyonda 1 kilo 530 gram skunk, 57 gram esrar, 12 gram eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.