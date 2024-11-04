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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu tartışmasında cinayet! | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu tartışmasında cinayet!

        İstanbul Bahçelievler'de Murat Ç. adlı kişi, iddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında tartıştığı Muhammed Karaoğlu'nu bıçakla öldürdü. Kaçan katil zanlısı kısa süre sonra yakalandı. Suçunu itiraf eden Murat Ç. ile kendisini Sakarya'ya götürdüğü öğrenilen T.Y. adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:07
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        Uyuşturucu tartışmasında cinayet!
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        Bahçelievler'de iddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre kavga sırasında Muhammed Karaoğlu'nu (56) bıçaklayarak öldüren şüpheli Murat Ç. (52) polis tarafından yakalandı. Cinayet anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay 1 Kasım Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında uyuşturucu alışveriş sırasında kavga çıktı. Kavga eden 2 kişiden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı. Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Muhammed Karaoğlu'nun bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda çevredeki bir iş yeri kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi. Görüntülerde 2 kişinin önce sokakta konuştuğu bir süre sonra de tartışmaya başladığı görülüyor. İkili arasında başlayan arbede sırasında, şüphelinin Muhammed Karaoğlu'na bıçakla saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.

        ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın ardından Sakarya’ya kaçtığı belirlenen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Murat Ç.’yi gözaltına aldı. Diğer yandan, Murat Ç.’yi kendi aracıyla Sakarya’ya götürdüğü öğrenilen T.Y. de (44) yakalandı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        İstanbul’a getirilen şüpheli Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Şüpheli olay günü uyuşturucu almak için Muhammed Karaoğlu ile buluştuğunu iddia etti. Uyuşturucu alışverişi sırasında aralarında küfürleşme yaşandığını söyleyen şüpheli Murat Ç., Karaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı hatırlamadığı bir yere attığını da belirtti. Diğer şüpheli T.Y.’nin ise, Murat Ç.’yi kendisine zarar vermesinden korktuğu için Sakarya’ya götürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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