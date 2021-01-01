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Uyuşturucu ve silah ticareti yapan şahsa operasyon düzenledi 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ve silah ticareti yapan şahsa operasyon düzenledi 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ve silah tacirine operasyon!
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AA

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ve silah satışı yaptığı iddiası üzerine H.Y'nin ikametini takibe aldı.

Ekipler, ikamete farklı zamanlarda gelen ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Ü.T. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu maddelerin H.Y'den alındığını tespit eden ekipler, bunun üzerine ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Y'nin yanı sıra evde bulunan Y.K. ve A.C.A. da gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 3 hassas terazi, 1 paket ve 7 çıkı halinde toplam 58,45 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar, uyuşturucu madde satışından elde edildiğini değerlendirilen 760 lira, 1 pompalı tüfek, 5 kurusıkıdan bozma yapım aşamasında tabanca, silah yapımında ve namlu açımında kullanılan çeşitli materyaller, 15 fişek, 8 şarjör, 12 icra ve şarjör yayı, 4 horoz ve 8 tetik mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden Ü.T, Y.K. ve A.C.A, işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.G. tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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