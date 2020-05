Uyuşturucudan aranması bulunan kişin kaldığı pansiyonda metamfetamin ele geçirildi - İZMİR

AA

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi'nde uyuşturucudan aranması bulunan Serkan C'nin bir pansiyonda kayıt yaptırdığını tespit eden polis çalışma başlattı.Belirlenen pansiyona gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu dairenin kapısını çaldı. Ekipler, kapının açılmasını beklediği sırada içeriden silah sesi geldi.Daireye giren ekipler, kendisini vuran kişinin Serkan C'nin ağabeyi Volkan C. olduğunu belirledi.Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, pansiyonun yakınına gelen şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde aracı kullanan kişinin Serkan C. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan Serkan C, emniyete götürüldü.Ağır yaralı Volkan C. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Dairede yapılan aramada da yaklaşık 400 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.Soruşturma sürdürülüyor.