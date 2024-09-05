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        Haberler Gündem Güncel Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: "Bir içimliği zehir ediyorsunuz" | Son dakika haberleri

        Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: "Bir içimliği zehir ediyorsunuz"

        Aksaray'da polisin durdurduğu otomobilden inip yaya olarak kaçan şüpheli, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı. Şüpheli, kaçarken uyuşturucuyu nereye attığını soran polise, "Bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana, attım diyorum ya abi" diye sitem etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:22
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        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde uygulama yaptı.

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        Ekipler, durumundan şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu. Uygulama noktasında durdurulan otomobilden indirilen yolcu konumundaki K.E. (32) kimlik kontrolünden geçirilmek istendiği sırada aniden koşarak kaçmaya başladı.

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        K.E'nin kaçması üzerine polis ve bekçiler hem yaya hem de araçla şüphelinin peşine düştü.

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        Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polislerin diğer ekiplere anonsu üzerine bölgenin abluka altına alınmasıyla kısa sürede yakalandı.

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        Bekçi ve polislerin yaya ve araçla yaptığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

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        Yakalanınca etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan K.E'nin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli uyuşturucuyu kaçarken attığını söyledi.

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        Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyle birlikte sokak sokak atılan uyuşturucuyu aradı.

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        Polis memurunun "Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?"sorusuna, "Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi" diye sitem etti.

        Şüpheli, "Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde" dedi.

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        Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin "Uyuşturucuyu nereye attın?" sorusuna "Hatırlamıyorum" diye cevap veren şüpheli polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        #Aksaray
        #uyuşturucu
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