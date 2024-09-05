Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise sitem: "Bir içimliği zehir ediyorsunuz"

Polis memurunun "Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?"sorusuna, "Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi" diye sitem etti.

Şüpheli, "Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde" dedi.