Uyuşturucuyu ceviz kabuğunun içerisine gizlemişler - GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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