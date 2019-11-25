Uzun bir aradan sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı 'Uyuyan Güzel' balesi yeniden seyirciyle buluşacak.

Büyük beğeni ve istek alan, bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli ürünlerinden biri olan 'Uyuyan Güzel' balesi 30 Kasım, 3-5-7-10-12 Aralık tarihlerinde ihtişamıyla gri kış günlerine renk katacak.

Koreograf-besteci işbirliğinin de en güzel örneklerinden biri olan Uyuyan Güzel’ in koreografı Petipa; henüz yazılmamış bir müzik üzerine bu baleyi tasarlamış, Çaykovski; yazdığı güzel müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına olanak vermiştir.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan “Uyuyan Güzel”i İstanbul Devlet Opera ve Balesi- Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, çıkış noktası olarak Petipa’ya sadık kalarak ve R. Nureyev’ den de etkilenerek sahneye koymuştur.