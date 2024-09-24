'Uyuyan hesap'lardan 1,5 milyon lira çaldı Eskişehir'de bir banka çalışanı "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdi ve tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:07 facebook

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