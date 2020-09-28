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Uzaktan çalışma modeli nasıl iyileştirilebilir?

Uzaktan çalışma modeli nasıl iyileştirilebilir?

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim, teknolojinin de katkılarıyla hayatımızdaki yeni normallerden biri haline hızla dönüştü. Bugün dünya üzerinde pek çok şirket uzaktan çalışma modeliyle işlerini yürütüyor. Hatta uyum sağlamakta hiç zorlanmadan.

Uzaktan çalışma modeli, şehir hayatında trafikte kaybedilen süreler nedeniyle pek çok şirket tarafından hibrit olarak benimsenmeye başlamıştı. Bazı global şirketler haftada en az 1 gün evden çalışma modelini uygulamaya almışken, pandemi ile birlikte sistem tamamen evden çalışmaya dönüştü. Artık iş dünyasının yeni gündemi, çalışanlarına daha esnek ve çalışan verimliliğini artıracak ortamlar sunma arayışı. Aynı çözüm arayışlarının yaşandığı bir başka alan ise eğitim. Çocuklarımızın motivasyonunu yüksek tutarak uzaktan eğitime uyum sağlamalarını, sosyalleşmelerini nasıl sağlayabiliriz?

Uzaktan çalışma modeline uzun vadeli olarak bakanlar, bu yeni düzenin heyecan verici olduğu noktasında birleşiyor. Çünkü sistem ekonomik ve eğitim alanındaki fırsatların dünya geneline yayılmasını sağlıyor. Genç yeteneklere, global şirketlerde kendilerini gösterme imkanı sunuyor. Şirketlerdeki çeşitliliği artırıyor. Çok farklı lokasyonlardan iş gücüne katılım sağlanması verimliliğin artması anlamına geliyor. Bu dolaylı yoldan rekabetin artmasına da zemin oluşturuyor.

Uzaktan çalışma modeli, işe geliş gidişlerin azalmasına, belirli lokasyonlardaki emlak fiyatlarından okullara yönelik taleplere ve hatta çevre kirliğinin azalmasına kadar pek çok etkiyi barındıran yeni bir yaşam tarzı oluşturuyor. Zorlukları da var elbet...

Geçiş döneminde en çok problem mesai saati kavramında yaşanıyor. Ofisten çıktığımızda 'mesaim bitti, özel hayatım başladı' diyebilirken, evden çalışma sisteminde aradaki çizgi kaybolmaya, iş hayatı ile özel hayat iç içe girmeye başladı. Bu ayrımı yapabilmek önemli hale geldi.

Uzaktan çalışmayı benimseyen şirketlerin çalışan verimliliğini artırma noktasında üzerinde çalıştıkları bir başka konu ise çalışanları toplantılara aktif olarak katılımlarını sağlayabilmek, söz hakkı almalarına, seslerini duyurmalarını desteklemek. Ya da ofisteki çay kahve molalarındaki sosyalleşmenin dijital ortamda nasıl oluşturulabileceği? Uzaktan çalışma modelinin uzun vadede sürdürülebilir bir hale dönüşmesinin yolu da bu çözümlerde gizli.

Temel soru ise "İş ortamını ya da okul ortamını evde nasıl yaratabiliriz?"

HUAWEI yeni tarz akıllı ofis çözümü IdeaHub'ı, uzaktan eğitim ve çalışma modellerini verimli hale getirmek için tasarlandı. Uzaktan çalışma modelinin en önemli 3 ihtiyacı olan, bulut video konferans, akıllı beyaz tahtalar ve ultra HD kablosuz projeksiyon, HUAWEI IdeaHub'da buluştu.

Etkili bir konferans sistemi oluşturmak için 27 yıllık yazılım ve donanım deneyiminden yararlanarak oluşturulan IdeaHub'da; akıllı el yazısı tanıma, Yüksek Çözünürlüklü (HD) video konferans ve kablosuz paylaşım ile çok yönlü ofis AppGallery özellikleri çoklu işlevler sağlıyor.

Her ortama uyum sağlayacak şekilde tasarlanan 2020 Red Dot Ödüllü IdeaHub ile konferans odaları ve yönetim ofisleri akıllı alanlara kolayca dönüşüyor, etkin eğitimin kapıları açılıyor.

Birleşik 4K ve H.265 teknolojileri canlı, net ve akıcı bir deneyim sunarken, tek bir dokunuş ile kablosuz paylaşım mümkün. Ekranda gerçek zamanlı sayfa döndürme ve açıklama ekleme özellikleri ise esnek işbirliği sağlıyor.

IdeaHub, 35 ms ultra düşük yazma gecikmesiyle düzgün, ultra duyarlı yazma deneyimi işinizi kolaylaştırıyor. Yenilikçi akıllı yazma tanıması sözcükleri, şekilleri ve akış şemalarını otomatik olarak tanımlar.

Konferans odasına ve katılımcı sayısına göre kamera açısını otomatik olarak ayarlayan AutoFrame özelliğiyle her yerde, her zaman en iyi panoramik görünümü sağlar.

HUAWEI IdeaHub serisi, Huawei'nin dijital teknolojiyi herkese, eve ve kuruluşa getirme vizyonunu desteklemek için güçlü bir bulut ve yapay zeka ekosistemini kullanıyor.

Özellikle uzaktan eğitim, finans ve sağlık sektörleri olmak üzere pek çok alanda kolaylık ve konfor sağlayacak olan HUAWEI IdeaHub'ın üstün özelliklerini öğrenmek için lütfen tıklayın >>

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