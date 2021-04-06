Uzaktan çalışmada verim nasıl artar?

İş ve eğitim hayatında uzaktan ya da hibrit modelin benimsenmeye başlaması, dizüstü bilgisayarların önemini biraz daha artırdı.

Büyük bir dönüşümün içindeyiz. Binlerce çalışana sahip pek çok büyük şirket, uzaktan çalışma ya da hibrit (bazı günler uzaktan bazı günler ofisten çalışma) modeli, verimli hale dönüştürebilmenin yollarını arıyor.

Pek çok sektör bir kaç yıl sonrası için öngördüğü uzaktan çalışma modeline hızla geçiş yaparken, yeni problemlerle de karşı karşıya kaldı. Motivasyon, aidiyet, öz disiplin, verimlilik, denetim, sanal toplantılara uyum, yeni güvenlik sorunları, eskimiş PC donanımları, iyileştirilmesi gereken noktalardan sadece birkaçı. Esnek çalışmak hepimizin kulağına hoş geliyor ancak verimliliği de üst düzeyde tutabilecek çözümlere ihtiyaç var. Bu yeni düzenin önemli ayağını ise taşınabilir bilgisayarlar oluşturuyor.

Peki bu yeni dünyada iş gücünüzü nasıl ileriye taşırsınız?

Bu sorunun ortak yanıtı çalışanların her yerde desteklenmesi olarak ortaya çıktı. İnsanların akıcı ve güvenilir bağlantı kurması için doğru teknoloji seçimleri çok daha ön planda.

- Büyük dosyaları uzaktan ve kesintisiz paylaşmak için performans, hız ve güç sağlayan,

- Uzaktan toplantı, işbirliği araçları, veri akışı yönetim sistemleri ve uygulamalarında kolay kullanım ve konfor sunan, yüksek çözünürlüklü ekranlar, net ses teknolojisine sahip cihazlar,

- Uzun ömürlü mobil uyumlu özellikler taşıyan, yüksek güvenlik çözümleri barındıran teknolojiler işi kolaylaştıracak.

- Çalışanların seveceği, benimseyeceği, yanında kolaylıkla taşıyabileceği hafif bir bilgisayar seçmek motivasyonlarını artıracaktır.

Küresel Evden Çalışma Deneyimi araştırmalarına göre, öz disiplinden sonra evden çalışma başarısının etkileyen en önemli faktör, yüksek kaliteli uzaktan işbirliğini sağlayabilmek. Yani çalışanların görevleri dışında teknik ve güvenlik sorunlarıyla uğraşmadan yüksek performanslı bilgisayarlarla işlerini kolaylaştırmak, üretkenliklerini artırmak.

Tehditlere karşı savunmanızı güçlendirin

Ağ büyüdükçe ve yaygınlaştıkça, dizüstü bilgisayarların performansları kadar arkasında sağlanan destek de önemli bir hal alıyor.

İş hayatındaki dönüşüm şirketleri, sanal dünyadaki tehditler, bilgisayar korsanlarının saldırıları, kötü amaçlı yazılım / makine öğrenimi gibi pek çok yıkıcı saldırıya da açık hale getiriyor. Bir güvenlik açığı tüm ağ üzerinde onarılamaz yıkımlara, kayıplara, hırsızlıklara neden olabilir.

Donanım ve ürün yazılımı güvenliğini artırmak, güçlü işletim sistemini destekleyen, derin güvenlik katmanlarıyla esneklik sağlayan, bilinmeyen tehditlere karşı savunma geliştirebilen çözümler şirketleri rahatlatacak.

Eski donanımların ve işletim sistemlerini ise yeni düzende eli çok zayıf.

Artık, iş her yerde...

HP Elitebook ile işletmenizi daha hızlı ilerletin.

HP, dünyanın en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarlarını sunuyor.

HP Elitebook serisi ile, uzaktan yapılan toplantı ve işbirliklerinde büyük verilerinizi ekibinizle kolayca paylaşabilir ve dilediğiniz yerden çalışabilirsiniz.

8 GB DDR4 RAM’e ve 256 GB PCle® NVMe ™ SSD’ye sahip olan bilgisayar, 35,97x23,38 x1,92 cm boyutlarında ve 1,67 kg ağırlığında.

Ayrıca cihaza güç veren 10.Nesil Intel® Core™ i5-10210U işlemci, 1,6 GHz temel çalışma frekansına sahip. 14 mm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 15W TDP değerine sahip olan sekiz çekirdekli işlemci,Turbo Boost ile 4.20 GHz’e kadar çıkabiliyor.

Tüm HP Elite serisi bilgisayarları, siber saldırılar büyük tehditler haline gelmeden önce koruma, algılama ve kurtarma için arttırılmış güvenlik özellikleri ile donatıldı. Tümleşik gizlilik ekranı HP Sure View Gen2 ve kendi kendini iyileştiren BIOS çözümü Sure Start Gen4 bu teknolojilerden bazıları.