Uzaktan eğitime artırılmış gerçeklik desteği

Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması zSpace, çocuklara, üç boyutlu olarak virüsün içine girme, kalbin içinde gezme, bakteri yapısını, hayvan hücresini, molekül modelini inceleme imkânları sunuyor. Böylelikle çocuklar, teorik eğitimin yanı sıra öğrendiklerini uygulamalı olarak da görüp deneyimleme fırsatı buluyor. Öyle ki çocuklar, grip virüsünü inceleyip, içine girerek insanlar arasında bulaşma yollarını dahi görebiliyorlar.

Keşif yapma imkânı

Uygulamanın çalışma mantığı hakkında bilgi veren zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin hem donanım hem de yazılım paketi olarak yer alıyor. Eğitim alacak çocuklar gözlüğü taktıkları zaman bilgisayar ile eşleşme sağlanıyor. Fiziksel olarak yapılan kafa hareketlerini algılayıcı şekilde üç boyutlu gözlem ve keşif yapabiliyorlar” dedi. Uygulamalar hakkında bilgi veren Ataman, “zSpace sayesinde, hayvan hücresi modeli, dünya ve yörüngesindeki ay modeli, devre bağlantı şekilleri, bakteri yapısı, molekül modeli, kuvvet konusu, kalp inceleme, kendi elementini oluşturma, gezegenleri görme gibi yazılımların yanı sıra mimarlığa ilgisi olan çocuklar ev tasarımı da yapabiliyor. Burada yaptığı tasarımı üç boyutlu olarak görebiliyor” diye konuştu.

Her aşama görülüyor

Fizik, kimya, biyoloji gibi farklı alanlarda uygulaması bulunan zSpace’in en çok ilgi çeken uygulaması ise virüsün her aşamasının görülebildiği uygulama. Bu yazılımlar sayesinde öğrencilerin eğlenerek öğrenme fırsatı bulabildiğini belirten Ataman, “Grip virüsünü inceleyerek, insandan insana virüs nasıl bulaşıyor gibi durumları öğrenebiliyorlar. Bu yazılımda hapşırma yoluyla virüsün nasıl bulaştığını öğrenciler görüyorlar ve maske bilincini kazanabiliyorlar. Daha sonra virüsün vücuttaki belirtilerini ve iyileşme sürecini deneyimleyerek öğreniyorlar" dedi.

Merakı destekliyor

zSpace sayesinde merakı destekleyici şekilde çocukları yönlendirmiş olduklarına dikkat çeken Ataman, “Bireysel alanda da çalışmalarımız mevcut, amacımız kişiselleştirilmiş öğrenmeyi mümkün kılabilmek. Çocuklar bu bilgisayarlarla etkileşime girdiğinde birebir öğrenme fırsatı yakalıyor” ifadelerini kullandı.

Başarı artıyor

zSpace teknolojisinin kullanıldığı öğrenme ortamlarında kişiye özel öğrenme sayesinde her öğrencinin ihtiyacına karşılık çözüm bulunabiliyor. Öğretmenlerin öğrencileri için kişiye özel öğrenme planlamasında AR/VR’ın sağladığını faydalar ise özetle şu şekilde:

* Öğrenciler, ekrandaki sanal modelleri alarak ve modelleri yakından ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, hatta bir kalem yardımıyla modellerin boyutunu ve şeklini değiştirerek dersin içeriğiyle doğrudan etkileşime geçer. Tüm bu aşama ve süreç öğrencilerin merakını destekler.

* Çoklu duyusal becerileri destekler. 3 boyutlu gözlük ve anlık geri bildirimli özel bir kalem kullanılır. Bu sayede öğrencinin de bir parçası olduğu öğrenme deneyimine görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik unsurlar eklenmiş olur.

* Eleştirel düşünceyi artırır. Güvenli bir ortamda öğrenciler risk almaktan korkmaz ve çözüm üretmek için fikirlerini ortaya koyma fırsatı verir.

* Öğrencilerin sınırsız pratik yapabildikleri bir eğitim ortamı, öğrencilerin özgüvenlerini ve ellerinden gelenden daha fazlasını deneme isteklerini artırır.

* İş birliğine dayalı bir sınıf ortamı oluşturur. Aktiviteler problem odaklı ilerlediği için öğrenciler çözüm bulmak amacıyla takım olarak çalışmaya teşvik ediliyor. Bu iş birliği sayesinde birbirilerinin görüşlerini geliştirmeyi öğrenen öğrenciler, alternatif görüşlere ve bilgilere daha açık hale geliyor ve hem sosyalleşebiliyor hem de kendileri olabiliyor.