UZAKTAN MUAYENE NEDİR?

Uzaktan muayene yöntemiyle hastalar, fiziksel muayeneye gerek kalmadan, görüntülü ve sesli bir şekilde doktor tarafından muayene edilebiliyor. Muayene sonucu doktor, e-rapor yazabiliyor ve ilaçlar, her zaman olduğu gibi eczaneden temin ediliyor.