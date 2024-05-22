Sağlıkta uzaktan muayene dönemi başlıyor! Uzaktan muayene SGK kapsamına alındı
Hastane randevu sisteminde kısmen yeni bir uygulama olan uzaktan muayene için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ndan açıklama geldi. Işıkhan, uzaktan muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin SGK kapsamına alındığını belirtti. İşte, detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından uzaktan muayene ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını belirtti. Işıkhan, paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz." dedi. İşte, detaylar...
UZAKTAN MUAYENE NEDİR?
Uzaktan muayene yöntemiyle hastalar, fiziksel muayeneye gerek kalmadan, görüntülü ve sesli bir şekilde doktor tarafından muayene edilebiliyor. Muayene sonucu doktor, e-rapor yazabiliyor ve ilaçlar, her zaman olduğu gibi eczaneden temin ediliyor.
UZAKTAN MUAYENE SGK KAPSAMINA ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti. SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI
"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."