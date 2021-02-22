Uzay aşığı Abdülkadir Topkaç hayatını kaybetti

Sosyal medyada yayınlanan videolarıyla tanınan amatör astronom Abdülkadir Topkaç, hayatını kaybetti. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi alan Topkaç, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Topkaç'ın cenazesi, yarın Diyarbakır'da toprağa verilecek.
YILDIZLAR, AY VE GEZEGENLERİ İNCELEMİŞTİ
Diyarbakır'da gençlik yıllarında astronomiye merak salan ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç'ın yıllardır ilgilendiği astronomi, hayatını değiştirmişti. Gençlik yıllarından beri astronomiyle ilgilenen Topkaç, uzun yıllar önce İstanbul'a gidip, dağılan Sovyetler Birliği'nden getirilen bir teleskopu satın alıp Diyarbakır'a getirmişti. Topkaç, teleskopla gökteki yıldızlar, ay ve gezenleri incelemeye başlamıştı.
Aldığı teleskop tahrip olunca Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alınmıştı.
ÇALIŞMALARINI NASA'YA BİLDİRMİŞTİ
Topkaç, “Astronomiye geçişimde ayın dünya çevresindeki dairesel dönüşünün, dairesel olmadığını, 1992’nin ikinci ayında çıkardım ve NASA’ya bildirdim” demişti.
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