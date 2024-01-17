Uzay hatıra bileti yayınlandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı
Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcının da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocaka (yarın) ertelendi. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.
Türk astronot Alper Gezeravcı´nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.
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