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        Haberler Gündem UZAY HATIRA KARTI | Türkiye Uzay Ajansı (TUA) uzay hatıra bileti nasıl alınır?

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu hatıra kartı: Türkiye Uzay Ajansı uzay hatıra bileti nasıl alınır?

        Uzay hatıra kartı oluşturma ekranı gündem oldu. Türkiye, bu gece tarihi bir ana şahit olmak için artık saatleri sayıyor. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek. Fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde uzay hatırası bileti alınabilecek bir site yayımlandı. İşte, "Türkiye Uzay Ajansı (TUA) uzay hatıra kartı nasıl alınır?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:40
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        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleştirilecek fırlatma töreni öncesi uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Peki, uzay hatırası bileti nasıl oluşturulur? İşte, konuya dair bilgiler...

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        UZAY HATIRA KARTI NASIL ALINIR?

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linki üzerinden, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.

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        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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