Uzayan kavgayı biber gazı bitirdi!
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da hatalı park yüzünden esnafla vatandaşlar kavgaya tutuştu. Tansiyon o kadar yükseldi ki taraflar polisin biber gazlı müdahalesini bile aldırış etmedi.
Giriş: 24.12.2024 - 22:18 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:18
Olay, Antalya'da meydana geldi.
Antalya'da hatalı park yüzünden esnafla vatandaşlar kavgaya tutuştu.
Tansiyon o kadar yükseldi ki taraflar polisin biber gazlı müdahalesini bile aldırış etmedi.
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