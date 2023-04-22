Uzaydan Ramazan Bayramı'nı kutladı

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DHA

ISS'e bu yıl Mart ayında gelen Emirati astronot Sultan Al Neyadi (41), Ramazan Bayramı sebebiyle dün uzay istasyonundan görüntülü bayram mesajı paylaştı.

Astronot Al Neyadi istasyonda kendisiyle birlikte olan maskotu Sühely ile paylaştığı mesajında "Bugün, güvenilir yol arkadaşım Süheyl ile bayramı kutlayacağız. Bu mübarek vesileyle aileme, dostlarıma ve dünyaya geri dönen herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun!" dedi.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.