Üzerine ağaç dalı düşen PTT çalışanı yaralandı - OSMANİYE

Kaymakamlık bahçesindeki bazı ağaçların kesimi sırasında, dallardan biri motosikletiyle dağıtıma çıkan PTT görevlisi Zeliha Helete'nin üzerine düştü.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri başından yaralanan Helete'yi, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Helete'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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