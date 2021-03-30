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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkez efendi ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşen Enes Koray (6) yaşamını yitirdi.

Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
DHA

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, mahallenin içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada, henüz nasıl düştüğü belirlenemeyen beton rögar çemberi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Enes Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan Koray'ın yakınları olay yerine akın etti. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Koray’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Enes Koray'ın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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