2020 Oscar adayları henüz açıklanmadı ancak Jingang isimli at, oyunculuk yeteneğiyle Oscar'ı hak ediyor.

Sosyal medyada Frasisco Zalasar tarafından paylaşılan videoda Jingang isimli at, çok çalıştırıldığında ölü taklidi yapıyor.

Bir anda yere yığılan ve dilini dışarı çıkaran at herkesi başta korkutuyor.

Jingang'ın yere yığıldığını görenler, ata binmekten vazgeçiyor ancak daha sonra sevimli atın tamamen oyunculuğunu kullandığı ortaya çıkıyor. Videoda, Jingang'ın sahiplerinden biri, onu "sevimli ama yaramaz" olarak niteliyor.

Jingang'ın videosu özellikle pazartesi gününde paylaşım rekorları kırıyor. 23 milyondan fazla izlenme alan video, bir dizi eğlenceli yorumu beraberinde getiriyor.

Atın videosunu görenler "Bu at tamamen hayatımı yansıtıyor", "İnanılmaz! At dilini bile dışarı sarkıtıyor ve gözlerini yuvarlıyor", "Annem alt kattan bulaşıkları yıkamam için bağırdığında ben de böyle yapıyorum. Bu at tam anlamıyla benim" gibi yorumlar yapıyor.