Üzerine düşen teker canından etti! Tokat'ta traktörün römorkunda bulunan teker, bir kişiyi canından etti

Tokat-Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde traktör sürücüsü R.Ö’nün yanında bulunan Kadir Cankurt’un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cankurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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