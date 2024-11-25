Üzerine, fırtınada kopan dev çatı düştü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada binadan kopan çatı, bir kişinin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Şenol Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir otelde kalan 39 yaşındaki Şenol Ceviz, fırtınanın etkili olduğu gece yarısı aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden fırtına başladı.
Çevrede çok sayıda ağacın devrildiği, çatı malzemelerinin savrulduğu sokaktan aracına ilerleyen Ceviz, çevredeki bir binadan düşen çatının altında kaldı.
DURUMU AĞIR
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada yaşananlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşması, fırtınanın şiddetlenmesinin ardından çatının üzerine düşmesi yer alıyor.