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        Haberler Gündem Güncel Üzerine, fırtınada kopan dev çatı düştü | Son dakika haberleri

        Üzerine, fırtınada kopan dev çatı düştü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada binadan kopan çatı, bir kişinin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Şenol Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:05
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        Üzerine, fırtınada kopan dev çatı düştü
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        Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir otelde kalan 39 yaşındaki Şenol Ceviz, fırtınanın etkili olduğu gece yarısı aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden fırtına başladı.

        Çevrede çok sayıda ağacın devrildiği, çatı malzemelerinin savrulduğu sokaktan aracına ilerleyen Ceviz, çevredeki bir binadan düşen çatının altında kaldı.

        DURUMU AĞIR

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada yaşananlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşması, fırtınanın şiddetlenmesinin ardından çatının üzerine düşmesi yer alıyor.

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        #fırtına
        #çatı düşmesi
        #KAHRAMANMARAŞ
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