Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde ikamet eden Ulaş ve Gül E. çiftinin 18 aylık bebekleri Fatmagül E, evin salonunda oyun oynadığı sırada televizyon sehpası üzerine devrildi.

Başından yaralanan bebek, yakınları tarafından ilçede özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan bebek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme Şubesi ekipleri, evde çalışma yaptı.