Üzerine tomruk düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'daki olay, Düğünlük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S.’nin (33) kullandığı 60 NP 388 plakalı tomruk yüklü kamyonun bağlantı halatları koptu. Bu esnada kamyonda yüklü olan tomruklar, karşı şeritten gelen Yusuf Dikme (35) idaresindeki otomobilin üzerine devrildi. Tomrukların çarpması ile otomobil yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi, tomruklar ise üzerine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Dikme’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dikmen’in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.