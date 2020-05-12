Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC
ABONE OL

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonu çalışanının, bir yolcunun "Bende koronavirüs var" diye bağırarak üzerine tükürüp öksürmesi sonucu Covid-19'a yakalanarak öldüğü açıklandı. Victoria tren istasyonunda Mart ayında saldırıya uğrayan solunum yolları hastası 47 yaşındaki görevlinin, saldırıdan 14 gün sonra öldüğü açıklandı.

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp öldü
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonu çalışanının, bir yolcunun "Bende koronavirüs var" diye bağırarak üzerine tükürüp öksürmesi sonucu Covid-19'a yakalanarak öldüğü açıklandı.

Taşımacılık Sendikası TSSA'nın açıklamasına göre solunum yolları hastası olan 47 yaşındaki Belly Mujinga, Victoria tren istasyonunda Mart ayında saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga'nın saldırıdan 14 gün sonra, 5 Nisan'da öldüğü açıklandı. Açıklamada, Mujnga'nın 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi.

İngiltere gazeteleri, Belly Mujinga'nın bir iş arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını ve bu kişinin de hastalığa yakalandığını yazdı.

Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TSSA hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.

  • Koronavirüs ölümleri: İngiltere neden Avrupa'nın en kötü durumdaki ülkesi haline geldi?
- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu
  • BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?
  • NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı
BBCABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için ...
Asya'da ikinci dalga endişesi: Çin'de Şulan kenti karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar görüldü
BBCAsya'da ikinci dalga endişesi: Çin'de Şulan kenti ...
Koronavirüsle yaşam: Uçak yolculuğu nasıl olacak?
BBCKoronavirüsle yaşam: Uçak yolculuğu nasıl olacak?
Koronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?
BBCKoronavirüs, Asya'da çay üretimini nasıl etkileyecek?
Dünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri
BBCDünyanın farklı ülkelerinden annelerin öğütleri
Koronavirüs: Salgın öncesi Pasifik Okyanusu'na açılan denizci, kısıtlamalar yüzünden üç ay tek başına denizde kaldı
BBCKoronavirüs: Salgın öncesi Pasifik Okyanusu'na açılan ...
Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika
BBCKoronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika
Avrupa'da Zafer Günü: Berlin 75 yıl önce nasıl düştü?
BBCAvrupa'da Zafer Günü: Berlin 75 yıl önce nasıl düştü?
Koronavirüs: New York, salgın travmasını atlatabilecek mi?
BBCKoronavirüs: New York, salgın travmasını ...
Koronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,4'ten, yüzde 14,7'ye çıktı
BBCKoronavirüs ve ekonomi: ABD'de işsizlik oranı yüzde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X