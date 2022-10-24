Üzerine yıldırım düşen genç öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de üzerine yıldırım düşen genç öldü - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Hakkari'de üzerine yıldırım düşen geç hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çobanlarına yardım etmek için yaylaya giden Şaban Soydan'ın üzerine yıldırım düştü. Soydan, olay yerinde hayatını kaybetti

Hakkari'de üzerine yıldırım düşen genç öldü - Öne çıkan haberler
Üzerine yıldırım düşen genç öldü
0:00 / 0:00
DHA

Adıyaman'da, üzerine yıldırım düşen Şaban Soydan (24), olay yerinde can verdi.

Olay, Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde meydana geldi. Havaların soğuması üzerine dönüş hazırlığı yapan sürünün çobanlarına yardım etmek için yaylaya giden Şaban Soydan'ın üzerine yıldırım düştü. Soydan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonrası Şaban Soydan'ın cansız bedeni, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Güncel Haberler
GÜNDEM Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
EGM: Siber suçlarla ilgili 224 şüpheli yakalandı - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM EGM: Siber suçlarla ilgili 224 şüpheli yakalandı
Öztrak açıkladı: CHP lideri, TOGG'un fabrika açılışına katılmayacak - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM "CHP lideri, TOGG'un fabrika açılışına katılmayacak"
Kahraman Kıymet Teyze'de acı haber... Hayatını kaybetti! - Son dakika haberler
GÜNDEM Parkın yıkımını engellemişti! Kıymet Teyze'yi ...
Osmaniye'de sarp arazideki yangında ikinci gün! - son dakika haberleri
GÜNDEM Osmaniye'de sarp arazideki yangında ikinci gün!
Eski erkek arkadaşı sokakta vurmuştu! Büyük acı! - En son haberler
GÜNDEM Eski erkek arkadaşı sokakta vurmuştu! Büyük acı!
3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM 3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 24 Ekim 2022 bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucu açıklamaları neler?
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!
Son dakika: Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesinde yeni gelişme
GÜNDEM Limanların 49 yıllığına kiraya verilmesinde yeni ...
Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
GÜNDEM Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.