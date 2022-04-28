Üzerine yürüyen arkadaşını böyle vurdu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, oto kaportacıda çalışan bir genç, üzerine doğru yürüyen arkadaşını silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş, çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı.

İddiaya göre tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silahla arkadaşını bacağından vurdu.

Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.